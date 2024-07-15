Николай Демидов заключил новый двусторонний контракт с «Ладой»

«Лада» объявила, что защитник Николай Демидов остается в команде.

С 28-летним хоккеистом заключили новый двусторонний контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.

Демидов перешел в «Ладу» перед стартом сезона-2023/24. Он провел за тольяттинцев 39 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (1+8) очков.

15 июля «Лада» также сообщила об уходе нападающего Сергея Шумакова.