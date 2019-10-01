Николай Цулыгин: «Здорово, что смогли поймать соперника на контратаках»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча с «Торпедо» (5:1).
— Получилась интересная и динамичная игра — соперник быстро катался и переходил из обороны в атаку, — приводит слова тренера официальный сайт уфимцев. — Были контратаки, которые мы упустили, но Метсола подчистил эти моменты.
Здорово, что сами потом смогли поймать соперника на контратаках, забить нужные голы во втором периоде и переломить исход матча. В третьем периоде мы смогли уверенно довести матч до победы. Спасибо болельщикам за поддержку — была хорошая атмосфера. Ребят — с победой.
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