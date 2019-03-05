Николай Цулыгин: "Здорово, что "Салават" смог выиграть в овертайме"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после победы в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина над магнитогорским "Металлургом" (2:1 ОТ, 3-2) отметил, что обе команды бились до последнего.

– Хорошая, боевая игра, достойная плей-офф, – цитирует официальный сайт "Магнитки" Цулыгина. – Две равные, хорошие команды бились до последнего. Здорово, что мы смогли сегодня выиграть в овертайме. Спасибо болельщикам за поддержку.

Кубок Гагарина-2019: сетка, расписание и результаты игр плей-офф КХЛ