Николай Цулыгин: «Все три гола «Адмирал» забил с контратак, которые мы организовали сами себе»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4 Б).

— Игра была достаточно боевая, интрига держалась до самого конца, — цитирует Цулыгина официальный сайт «Адмирала». — Хорошо, что проявили характер, смогли сравнять счет, и при 1:3 рук не опустили. Очень не понравилось то, что все три гола нам забили с контратак, которые мы организовали сами себе. Мы про эти контратаки говорили, показывали и все равно на них же наткнулись.

Это моментальные решения для игроков, когда ты находишься с шайбой и у тебя доли секунды, и необходимо принять правильное решение. К сожалению, этого сделать не смогли. Надо еще работать. По буллитам — у нас опять не пошло.