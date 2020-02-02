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Николай Цулыгин: «Все три гола «Адмирал» забил с контратак, которые мы организовали сами себе»

22:44
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (3:4 Б).

— Игра была достаточно боевая, интрига держалась до самого конца, — цитирует Цулыгина официальный сайт «Адмирала». — Хорошо, что проявили характер, смогли сравнять счет, и при 1:3 рук не опустили. Очень не понравилось то, что все три гола нам забили с контратак, которые мы организовали сами себе. Мы про эти контратаки говорили, показывали и все равно на них же наткнулись.

Это моментальные решения для игроков, когда ты находишься с шайбой и у тебя доли секунды, и необходимо принять правильное решение. К сожалению, этого сделать не смогли. Надо еще работать. По буллитам — у нас опять не пошло.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/02/02/465670.html

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