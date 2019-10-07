Николай Цулыгин: «Все пытались играть «каждый за себя»
20:23
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин признал закономерность поражения команды в матче с «Металлургом» (0:3).
— «Металлург» с заслуженной победой, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Наверное, это наша самая худшая игра в этом сезоне — не было командных действий и все пытались играть «каждый за себя». Поэтому мы сегодня проиграли.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-metallurg/