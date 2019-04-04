Николай Цулыгин: "Установки на драку не было"

Главный тренер "Салавата" Николай Цулыгин на пресс-конференции подвел итоги четвертого матча с "Авангардом" (2:4) в финале Восточной конференции.

- Боролись-бились, пропустили очень нелепые голы, которые возникали из ничего, - заявил Цулыгин. - Это наши ошибки - шайба вылетела в среднюю зону и не успели за ней. Не смогли отыграться в третьем периоде, но претензий к ребятам нет. В конце мы играли в 4 защитника, поскольку удалили Сергеева и Гриша (Панин) получил повреждение. Ребята показали в концовке, что могли.

- На последние две секунды вышли не игравший весь матч Скориков и Гиматов. Задание было устроить бой на площадке?

- Никакой установки не было. Какой смысл выпускать хоккеистов первого звена, когда в зоне пошли драки, тем более мы выпускали вторыми. Ребята просто вышли на вбрасывание и так получилось. Драка случилась и случилась.

- Стоит ли ждать появление Сергиенко? Панин пропустит матч?

- Не знаю. Его может и Терещенко заменить и Сергиенко, и Гареев - любой из этих трех защитников может, если понадобится.

- Противостояние Хартикайнена и Емелина выходит за рамки. Не пора им успокоиться?

- Как успокоиться? Идет плей-офф, оба показывают свои сильные стороны, борются, дерутся. Успокоятся, когда сезон закончится.

- В первом периоде снова переиграли "Авангард". Если бы забили, матч иначе сложился?

- Естественно. Ключевой момент был, когда не смогли забить в формате "4 на 3". Были моменты, но здорово сыграл Бобков. Защитники "Авангарда" заблокировали несколько бросков. (Алексей Шевченко)

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