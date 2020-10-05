Николай Цулыгин: «Страсти и жажды игры у молодежи пока не вижу»

Главный тренер «Ак Барса» Николай Цулыгин после победы над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в регулярном сезоне КХЛ считает, что молодые игроки еще не показывают достаточно эмоциональный хоккей.

— Для нас матч получился тяжелый, но перетерпели, забили два гола в большинстве, — цитирует официальный сайт КХЛ Цулыгина. — Просит ли Хаванов обмена? У Хаванова спросите, а лучше у себя самих, откуда вы берете всю эту информацию. То про Сашу, то про Бурмистрова. По Зарипову и Доусу ждем результатов анализов. Скорее всего, следующую игру они пропустят. Большего жду от молодежи, но у них страсть должна быть, эти ребята не могут дремать. А страсти и жажды игры я пока не вижу. Журавлев нам сегодня помог в пожарном порядке, Миша Глухов молодец — он играет хорошо на всех позициях.