Николай Цулыгин сравнил атмосферу на хоккее в Новосибирске и Китае

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал результат матча против «Сибири» (3:1).

— Сложная победа и хорошо, что мы ее добились, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Был сложный переезд плюс команда соперника очень активно играла, не давала поднять голову. Хорошо, что ребята справились с этим давлением, забили красивые голы и здорово выстояли в третьем периоде, несмотря на удаления. Перебороли себя и проявили характер, и добились нужной победы.

— Сегодня звено Бурмистрова часто играло проникающими передачами. Это исключительно их импровизация или вы просите их играть в таком стиле.

— Все разбирают соперников, и мы видели, что они выстраиваются в средней зоне и по центру было сложно заходить, поэтому отдавали шайбу на фланг, а по центру игроку было легче бежать на ворота.

— Насколько разнится атмосфера игры по сравнению с той, которую вы увидели в Китае?

- Тут нечего сравнивать. Новосибирск — это город, где любят и живут хоккеем. Хорошая атмосфера. Это небо и земля.

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