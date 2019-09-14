Николай Цулыгин: «Пропустили очень легкие и необязательные голы»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин похвалил остался доволен игрой команды в матче с «Амуром» (3:2).

— Соглашусь с тем, что было хорошее начало, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — При этом, скажем так, пропустили очень легкие и необязательные голы, которые чуть-чуть выбили из колеи. Ребята-молодцы, третий период перетерпели. Сыграли правильно — на победу, а не на себя, а так, чтобы выиграть эту игру. Молодцы, что победили.

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