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Николай Цулыгин: «Пропустили очень легкие и необязательные голы»

18:11
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин похвалил остался доволен игрой команды в матче с «Амуром» (3:2).

— Соглашусь с тем, что было хорошее начало, но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — При этом, скажем так, пропустили очень легкие и необязательные голы, которые чуть-чуть выбили из колеи. Ребята-молодцы, третий период перетерпели. Сыграли правильно — на победу, а не на себя, а так, чтобы выиграть эту игру. Молодцы, что победили.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-amur/

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