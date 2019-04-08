Николай Цулыгин: "Поздравляю "Авангард" с выходом в финал"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин после поражения от "Авангарда" в шестом матче финала Востока поздравил соперника с выходом в финал Кубка Гагарина. Он также добавил, что омский клуб смотрелся свежее.

Это был самый длинный матч сезона-2018/19, самый продолжительный матч в финале Востока (прежний рекорд равнялся 98:59) и самый длинный матч в истории "Авангарда" в КХЛ.

– Поздравляю "Авангард" с выходом в финал, – приводит пресс-служба КХЛ слова Цулыгина. – За один сезон они совершили гигантский скачок. Сегодняшняя игра была сложнее для нас, но "Авангард" смотрелся свежее. Мы не проиграли сердцем и характером. Хочу сказать спасибо ребятам, которые сражались на льду, и болельщикам, которые рьяно поддерживали нас на трибунах. Мы бились друг за друга.

"Авангард" вышел в финал Кубка Гагарина. Его соперник определится во вторник в седьмом матче между ЦСКА и СКА.

"Авангард" вырвал победу у "Салавата Юлаева" в третьем овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина!