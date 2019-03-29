Николай Цулыгин: "Помеха Метсоле была"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин прокомментировал поражение от "Авангарда" (3:4 ОТ) в первом матче финала Восточной конференции. Счет в серии 1-0 в пользу "ястребов".

- Хорошая, боевая игра. Проиграли в мелочах, получили необязательные удаления. Пропустили эти голы. Как говорится, в хоккее не бывает мелочей. За каждую мелочь наказывают. Показали хороший интересный хоккей, боролись до конца.

- Вчера после матча СКА с ЦСКА лейтмотивом было, что играть в хоккей не нужно, а нужно построже играть в обороне. Ваша команда действует по иным принципам.

- Нужно всегда сохранять строгость в обороне, и мы старались не допускать провалов, как это было в первом периоде. Во втором-третьем периодах сохранили движение, но убрали эти провалы. Я считаю, что нужно всегда "играть в хоккей", тем более что у нас такие хорошие нападающие. Мы должны играть в хоккей. Но должны играть хорошо впереди и надежно сзади.

- Сыграет ли Кадейкин во втором матче?

- По Кадейкину пока не могу сказать, когда будет играть. К тем, кто заменил Кадейкина и Бурмистрова, претензий нет, ребята молодцы, бились.

- Почему вы ни разу не сыграли в большинстве?

- Соперник не дал повода судьям для удаления.

- Есть мнение, что помеха Метсоле в овертайме была даже не визуальная.

- Мы считаем, что помеха Метсоле была. Мы делали запрос, но судьи вынесли другое решение. Будем разбираться. Метсола делал все, что мог, у нему претензий нет по сегодняшнему матчу, но он же не всемогущий.

- Ткачев преобразился и еще и раздает силовые приемы. С чем вы это связываете?

- Ткачев понял, как играть, чтобы становиться лидером в такой команде, как "Салават Юлаев". Он молодец.

- Со второго периоде "Салават" заиграл в давление. Это "Авангард" заставил, или вы готовились?

- Мы сразу планировали, как хотим играть. Может быть, в первом периоде не получалось. Во втором – получилось. Но как "Авангард" может заставить нас играть в давление?

- Если вы отдаете среднюю зону, то он заставит вас за это заплатить.

- Мы среднюю отдавали, если они уже подняли голову. А если не успели и мы могли заходить – мы заходили. (Игорь Еронко)

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