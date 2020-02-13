Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

— «Спартак» с победой. Сегодня соперник играл здорово, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — По нашей игре — могу только извиниться перед нашими болельщиками. Сегодня вся команда сыграла очень плохо.