Николай Цулыгин: «По нашей игре — могу только извиниться перед болельщиками»
20:39
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).
— «Спартак» с победой. Сегодня соперник играл здорово, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — По нашей игре — могу только извиниться перед нашими болельщиками. Сегодня вся команда сыграла очень плохо.
Дополнительная информация:
https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-salavat-yulaev-spartak/
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