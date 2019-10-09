Николай Цулыгин: «По моментам «Салават Юлаев» мог наиграть на ничью с «Барысом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Был невыразительный первый период — мы не могли подстроиться под игру соперника, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. — Хорошо, что во втором и третьем периоде перестроились, и если смотреть по моментам, то сыграли здорово. Много владели шайбой и имели шансы, но, к сожалению, для нас хорошо сыграл вратарь соперника — вытащил, а где-то нам не повезло и проиграли в одну шайбу. Не смогли забить этот нужный гол, хотя по моментам можно было наиграть на ничью.

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