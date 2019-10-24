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Николай Цулыгин: «Очень понравилось, как «Салават Юлаев» играл первый и третий периоды»

21:09
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Витязем» в овертайме (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Мне очень понравилось, как мы играли первый и третий периоды, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. —  Хорошая и боевая игра, достаточно активная: были моменты забить, но могли и пропустить. Но совсем не понравилось, как мы играли во втором периоде. Соперник очень много создал, а мы часто теряли шайбу. Хорошо, что выстояли в нем и не проиграли, но по качеству игры второй период был нехорошим, скажем так. Для нас это очень нужная победа и я всех с ней поздравляю.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-salavat-yulaev-vityaz/

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