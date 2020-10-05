Исполняющий обязанности главного тренера «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился эмоциями от поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (1:4).

— Для того состава, который вышел, мы много бились и боролись, — цитирует официальный сайт КХЛ Цулыгина. — По самоотдаче и желанию претензий нет, но не хватило сегодня мастерства. Поэтому и проиграли. Самое главное, чтобы молодые ребята хотели учиться, и полностью отдавались хоккею. Мы сегодня хотели играть короткими сменами, но во втором периоде у нас это не получалось, так как соперник запирал нас в зоне. По состоянию здоровья лидеров и тренеров не могу сказать ничего конкретного.