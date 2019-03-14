Николай Цулыгин – о победе над "Автомобилистом": "Боевая игра двух равных соперников"

Главный тренер "Салавата Юлаева" Николай Цулыгин прокомментировал победу над "Автомобилистом" (1:0) в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.
– Хорошая и боевая игра двух равных соперников. Поздравляю наших болельщиков с победой. Сейчас самое главное восстановиться и подготовиться к следующей игре.
– В первом периоде сыграли без пауз 12 минут. Вашей команде важно было сбить этот темп?
– Нет, мы любим играть в атаке, для нас это тоже было нормально. Мы играли и получали удовольствие, как и команда соперника
– Получается, что удаления все сбили?
– Сами видели, что пошло все подряд: начало меняться большинство и меньшинство – и все по-другому пошло.
– Во втором и третьем периоде были изменения в звеньях, с чем это связано?
– Их не было. Может быть из-за "пересменки" и где-то сыграли большинство или меньшинство, а так абсолютно ничего не меняли. В последние минуты выпускали двух центральных, но это не изменения, а точечные моменты. На вбрасывания у нас встали два центра, потому что постоянно их меняют каждое вбрасывание. Только из-за этого.
– Как можете оценить роль в коллективе Александра Бурмистрова, потому что он очень активен и постоянно что-то подсказывает партнерам?
– У нас команда! Он влился в наш коллектив и живет в нем и дополняет команду своими действиями, – приводит слова Цулыгина пресс-служба "Салавата Юлаева".
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