Главный тренер «Салавата Юлаева» Николая Цулыгин после поражения от «Йокерита» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что у его команды не удался второй период, сообщает официальный сайт уфимцев.

— Интересная, боевая и быстрая игра, — приводит слова Цулыгина пресс-служба уфимцев. — Мы хорошо провели первый и третий периоды. Не очень получалось во втором периоде, где-то минут пятнадцать, но хорошо, что в конце отошли чуть-чуть и смогли гол забить, сравняв счет. Соперник играл очень активно, и мы пытались ловить его на контратаках и где-то получилось, а где-то нет. «Йокерит» с победой.

«Йокерит» одержал шестую победу подряд, обыграв «Салават»