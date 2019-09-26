Николай Цулыгин: «Не буду объяснять, но у нас есть понимание по Маннинену»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал поражение от СКА (1:4).

— Было не очень хорошее начало. В первой смене пропустили гол. После этого потихоньку пришли в себя. Практически до концовки второго периода играли неплохо. Потом так получилось, что пропустили ненужный гол в конце второй двадцатиминутки. В третьем периоде пытались отыграться, но не смогли реализовать свои шансы. Шансы-то были — в большинстве. Большинство не сработало. И в концовке пропустили хорошую для соперника контратаку. Этим голом они поставили точку.

— Если бы вам сейчас предложили обменять Маннинена на Кемппайнена — вы бы пошли на это?

— Мы об этом не задумывались. У нас есть Маннинен, с которым нужно работать, налаживать взаимопонимание в его тройке и идти вперед.

— У вас есть понимание, почему Сакари выпадает?

— Есть понимание.

— Объясните.

— Не буду объяснять, но у нас оно есть. (Игорь Еронко)

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