Николай Цулыгин: «Нас подвела игра в неравных составах»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин признал закономерность поражения в матче против «Авангарда» (2:5).

— Поздравляю «Авангард» с победой, — приводит слова тренера официальный сайт «Салавата». — Достаточно неплохо начали, владели игровой инициативой, но, к сожалению, не смогли перевести ее в голы.

Сегодня нас подвела игра в неравных составах — не забили в большинстве, и пропустили в меньшинстве. При игре «5 на 5» действовали неплохо и проводили много времени в зоне соперника, но это не привело к достаточному количеству голов. Будем работать дальше, делать выводы и думать о будущих играх.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков