Николай Цулыгин: «Надо приостанавливать плей-офф»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о подготовке к матчам второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».

— Готовимся с таким настроением, что очень сложно думать о хоккее, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. — Все ребята думают о другом.

— А как настраиваете игроков?

— Как можем. Сложно. Все эти разговоры вокруг вируса, и как бы они не пытались переключаться на хоккей, но это сложно.

— На ваш взгляд лучше все-таки отменить или перенести розыгрыш Кубка Гагарина?

— Мое личное мнение, надо приостанавливать, потому что получается не спортивный интерес.

— А возможная приостановка может сказаться на команде? Все-таки выводили игроков на пик формы к плей-офф.

— Будем смотреть по ситуации, после того как будет принято решение. Все зависит от того, на какое время перенесут. Если сезон продолжится, то будем находить тот момент, когда тренироваться и отдыхать, чтобы подходить в оптимальной форме к играм.

— Смотрели матч «Спартака» и «Динамо» с пустыми трибунами? Как вам?

— Да смотрел. Выглядит печально.

— Изменилось ли что-то по мерам предосторожности в команде?

— Стандартные меры, спиртовые наборы, и поменьше общения вне хоккея. Доктор постоянно проводит инструктаж.