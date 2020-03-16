Николай Цулыгин: «Надо приостанавливать плей-офф»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал о подготовке к матчам второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса».
— Готовимся с таким настроением, что очень сложно думать о хоккее, — цитирует Цулыгина официальный сайт клуба. — Все ребята думают о другом.
— А как настраиваете игроков?
— Как можем. Сложно. Все эти разговоры вокруг вируса, и как бы они не пытались переключаться на хоккей, но это сложно.
— На ваш взгляд лучше все-таки отменить или перенести розыгрыш Кубка Гагарина?
— Мое личное мнение, надо приостанавливать, потому что получается не спортивный интерес.
— А возможная приостановка может сказаться на команде? Все-таки выводили игроков на пик формы к плей-офф.
— Будем смотреть по ситуации, после того как будет принято решение. Все зависит от того, на какое время перенесут. Если сезон продолжится, то будем находить тот момент, когда тренироваться и отдыхать, чтобы подходить в оптимальной форме к играм.
— Смотрели матч «Спартака» и «Динамо» с пустыми трибунами? Как вам?
— Да смотрел. Выглядит печально.
— Изменилось ли что-то по мерам предосторожности в команде?
— Стандартные меры, спиртовые наборы, и поменьше общения вне хоккея. Доктор постоянно проводит инструктаж.
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https://hcsalavat.ru/news/nikolaj-culygin-gotovimsya-dlya-togo-chtoby-komanda-byla-v-igrovom-tonuse/