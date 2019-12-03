Николай Цулыгин: «Много забили и использовали большинство, но у соперника было много контратак»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Трактором» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.
— С нашей стороны игра получилась неоднозначная — много забили и использовали большинство, это тоже большой плюс, но у соперника было много контратак, особенно во втором периоде, — приводит слова Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Здорово, что вратарь в эти моменты выручил, не дав «Трактору» сравнять счет. В третьем — молодцы, перестроились, сыграли по результату. Было нелегко, но ребята собрались и выдали достаточно хороший и интересный хоккей.
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https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-traktor/