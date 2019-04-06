Николай Цулыгин: "Каждый выходивший на лед отдавал себя до конца"

Главный тренер "Салавата" подвел итоги пятого матча финала "Востока" с "Авангардом" (3:2 2ОТ). Счет в серии составляет 3-2 в пользу клуба из Омска. Следующий матч пройдет 8 апреля в Уфе.

- Здорово, что удалось выиграть в овертайме, - заявил Цулыгин. - Чтобы вернуться и подарить нашим болельщикам еще матч дома. Каждый, кто выходил на лед, отдавал себя от начала до конца. Все друг друга поддерживали, были единым коллективом, поэтому победили.

- Огромная нагрузка на первое звено. Успеете восстановиться?

- Конечно, будем на это надеяться. Серия продолжается, и после выигрыша легче восстанавливаться. На то оно и первое звено, чтобы вести за собой команду. Все здорово помогали, и те, кто не был на площадке сделали не меньше.

- Как потеря Панина сказалась на игре в обороне?

- Никак. Мы также действовали. Гареев постоянно играл, Сергиенко последние месяца полтора сидел. Он - молодец, перетерпел и здорово отыграл.

- До конца сезона выбыл?

- Сложно сейчас сказать. Не хотелось бы.

- Как влияет, что вы больше соперника играете в меньшинстве?

- Для каждой команды это проблема, потому что более энергозатратная игра получается. Соперник владеет шайбой и начинает чувствовать игру. Надо с этим справляться.

"Авангард" здорово действует в большинстве, их голы в неравных составах - больше их плюс, чем наш минус. Мы стараемся делать правильно, но они пользуются своим шансом. Надо полностью сконцентрировано играть две минуты и не давать шансы.

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