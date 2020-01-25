Николай Цулыгин: «Игроки «Салавата Юлаева» здорово использовали свои моменты и реализовали их»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Уфе.

«Сегодня была хорошая, заряженная команда, здорово использовали свои моменты и реализовали их, — приводит слова Цулигина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Большинство сегодня сработало. Ребята боролись, бились и победили сегодня».