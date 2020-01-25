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Николай Цулыгин: «Игроки «Салавата Юлаева» здорово использовали свои моменты и реализовали их»

21:28
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после победы над «Барысом» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Уфе.

«Сегодня была хорошая, заряженная команда, здорово использовали свои моменты и реализовали их, — приводит слова Цулигина пресс-служба «Салавата Юлаева». — Большинство сегодня сработало. Ребята боролись, бились и победили сегодня».

Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-matcha-salavat-yulaev-barys-v-ufe/

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