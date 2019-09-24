Николай Цулыгин: «Игра Сошникова? Он еще ничего не сделал»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин считает, что рано хвалить удачно играющего нападающего Никиту Сошникова, поскольку сезон только начался.

— Для нас была очень боевая игра, здорово, что мы смогли отыграться со счета 0:2. Хорошо, что успели в конце второго периода забить гол в большинстве. На третий команда уже вышла заряженной, проявила характер. Здорово отыграли в нападении. В каких-то моментах нас выручил Метсола. Ребята — молодцы.

— Вы ждали, что Сошников будет действовать настолько здорово?

— Просто так люди в НХЛ не играют. Понятно, что были надежды. Но сезон только начался. Еще ничего не сделано. Впереди еще много матчей.

— Насколько удовлетворены игрой Маннинена и не удивлены тем, что в СКА плохо идут дела у Кемппайнена?

— У Кемппайнена есть свои тренеры в СКА, пусть они его игру обсуждают. Что касается Маннинена, то у нас играет команда. Если мы сегодня выиграли, то, значит, он проявил себя нормально.(Михаил Зислис)