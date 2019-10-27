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Николай Цулыгин: «Хорошо, что ребята не опустили рук»

20:48
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин остался доволен игрой команды в матче с минским «Динамо» (3:2 ОТ).

— Была захватывающая и интересная игра, — цитирует тренера официальный сайт «Салавата». — Мы, в принципе, играли неплохо весь матч и создавали хорошие моменты, но вратарь соперника действовал очень здорово и не давал их нам реализовать. Хорошо, что ребята не опустили рук, играли до конца, проявили характер и смогли в третьем периоде сравнять счет и выиграть в овертайме.

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Дополнительная информация

https://hcsalavat.ru/news/press-konferenciya-posle-vstrechi-dinamo-mn-salavat-yulaev/

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