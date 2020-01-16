Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:4).

— Что-то происходит — второй матч подряд спасаем, который проигрывали в две шайбы, — цитирует тренера официальный сайт уфимцев. — Второй раз на последних минутах делаем глупейшие ошибки, когда соперник ловит нас на контратаках. Все вроде бы заряжены, словами, головой и делом говорят «да, да», но выходят на лед и на последних минутах получается что-то не очень хорошее. Какая-то полоса невезений, но при этом нельзя сказать, что плохо играли. Но не победили, это уже плохо.