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Николай Цулыгин: «Был очень плохой лед, на котором мастерство абсолютно не сказывается»

18:12
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин после матча против «Куньлуня» (2:0) остался недоволен качеством льда.

— Это очень трудная победа, потому что сегодня играли две равные команды, по той причине, что был очень плохой лед, на котором мастерство абсолютно не сказывается и играли характер, самоотдача и боевитость ребят, — цитирует официальный сайт «Салавата Юлаева» Цулыгина. —  Хорошо, что сегодня смогли выиграть, ведь соперник отчаянно бился.

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