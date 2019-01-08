Николай Борщевский : "С "Барысом" у "Амура" всегда напряженные игры"

Главный тренер "Амура" Николай Борщевский прокомментировал гостевое поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса"? (2:4). По его словам, третья шайба предрешила исход встречи.

- С "Барысом" у нас всегда получаются очень напряженные игры, интересные для зрителей. Сегодня "Барыс" оказался сильнее, использовал игру в большинстве, - цитирует Борщевского официальный сайт "Барыса". - Мы играли и боролись до конца. Проигрывая 1:2 не сдавались, все равно ребята проявляли характер, смогли сравнять счет. Но противник смог забить третью шайбу, и это предрешило исход матча.