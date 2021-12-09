Бывший директор европейского скаутского отдела «Рейнджерс» Николай Бобров сравнил СКА с клубом НХЛ. Бобров три года был главным скаутом СКА в Северной Америке.

«СКА позиционирует себя как клуб НХЛ со всеми потоками доходов, которые обычно используются в ведущих франшизах НХЛ. Вы не можете заставить игроков оставаться в клубе, а можете только создать для них среду, в которой они предпочли бы развиваться, прежде чем двигаться дальше.

Видение СКА состоит в том, чтобы создать такую среду для игроков, дать им те же инструменты или лучше, которые они получили бы в главной юниорской хоккейной лиге Квебека или АХЛ", — цитирует The Athletic Боброва.