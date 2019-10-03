Защитник «Локомотива» Николай Аверин подвел итоги встречи с «Металлургом» (3:5). Ярославцы занимают предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

— Что не получилось? Ошибки на возврате в свою зону, — цитирует официальный сайт КХЛ Аверина. — Упускали игроков соперника. Причем допускали эти ошибки на протяжении всей игры. Отсюда и результат. Как эмоции от первой шайбы в КХЛ? Да ничего, хорошо, что забыл. Повезло отчасти — парни закрыли вратаря. У нас была сегодня установка — больше бросать «сверху», от синей линии. Старались выполнять. А шайбу не забрал — нет настроения.

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