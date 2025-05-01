Никитин: «Ремпал показал знак Знарка, лига должна это рассмотреть»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поведение нападающий «Салавата Юлаева» Шелдона Ремпала в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина (4:2).

«Ремпал показал знак Олега Валерьевича Знарка. Лига должна это рассмотреть», — сказал Никитин в послематчевом интервью.

На чемпионате мира 2014 года Олег Знарок, возглавлявший сборную России, в полуфинале турнира в словесной перепалке с тренером сборной Швеции провел пальцем по горлу, изобразив «жест смерти».

После победы в матче ярославская команда повела в серии со счетом 2-1.