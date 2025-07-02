Никитин заявил, что не готовился заранее к видеообращению к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что не готовился специально к выступлению в соцсетях после информации о расторжении контракта с «Локомотивом».

В октябре 2024 года специалист продлил соглашение с ярославским клубом до конца сезона-2026/27, но после победы железнодорожников в Кубке Гагарина 10 июня было объявлено о расторжении соглашения. 13 июня в одном из Telegram-каналов, связанных с болельщиками «Локомотива», Никитин в своем видеовыступлении объяснил, что решил покинуть клуб, так как сделал с командой все, что мог.

«Да нет, я не волновался. Наоборот, что было у меня в голове, то и сказал, совершенно не репетируя, не сочиняя речь, — приводит ТАСС слова Никитина. — Я очень спокойно отношусь к социальным сетям, поэтому тут не следил за тенденциями, новостями, что надо сделать. Через близких мне людей в соцсетях на меня вышли и сказали, что есть такая возможность — выступить. Я с удовольствием согласился, но я не фанат социальных сетей, это однозначно».