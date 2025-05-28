Никитин: «Работать в клубе и городе, переживших гибель команды, — особая ответственность»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин, ставший чемпионом КХЛ, в эксклюзивном интервью «Известиям» и «СЭ» заявил, что очень хотел выиграть Кубок Гагарина в честь команды «Локомотив», разбившейся в сентябре 2011 года.

— В чем особенность победы в Ярославле?

— В первую очередь в том, что мы смогли принести трофей городу с такой хоккейной историей, порадовать болельщиков, которые так долго этого ждали. Для нас было особой ответственностью работать в клубе и городе, переживших такую трагедию, как гибель команды в 2011 году в авиакатастрофе. Очень хотелось прийти на их монумент и привезти туда кубок Гагарина, почтить тем самым память парней. Для этого мы работали все это время. И в связи с этим эмоции от этой победы с «Локомотивом» особенные.

— Вы пришли в «Локомотив» в сентябре 2021 года, буквально через пару недель после 10-летней годовщины той трагедии. Понимали, что от вас ждут победы во многом в память о погибшей команде?

— Разумеется, понимали, куда попали. Насколько и на самом «Локомотиве», и на городе Ярославле в целом висит груз той трагедии. Каждый год приезжали к ребятам на кладбище, к их мемориалу, отдавали дань памяти. Но очень хотели в память о них принести клубу кубок Гагарина. И вот на четвертый год работы это удалось.

«Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф сезона-2024/25 ярославцы обыграли «Трактор» со счетом 4-1.