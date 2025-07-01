Никитин — о реакции болельщиков «Локомотива» на его уход в ЦСКА: «Бог нам всем судья»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, готов ли к негативной реакции болельщиков «Локомотива», который он покинул ради работы в нынешнем клубе.

«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть», — цитирует Никитина ТАСС.

В минувшем сезоне Никитин вместе с ярославской командой во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина. Он возглавлял «Локомотив» с 2021 года.