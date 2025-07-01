Хоккей
1 июля, 13:27

Никитин — о реакции болельщиков «Локомотива» на его уход в ЦСКА: «Бог нам всем судья»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, готов ли к негативной реакции болельщиков «Локомотива», который он покинул ради работы в нынешнем клубе.

«Я уже достаточно много испытал на себе и позитивной, и негативной реакции. Бог нам всем судья, я это решение принял, мне за него отвечать. Считаю, что мы своей работой в Ярославле заслужили право сделать выбор. Четыре года мы работали совершенно честно, со всей душой, поэтому нас в этом нельзя упрекнуть», — цитирует Никитина ТАСС.

В минувшем сезоне Никитин вместе с ярославской командой во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина. Он возглавлял «Локомотив» с 2021 года.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
  • Vovan1966

    Откуда пришел его выпнули как кутенка нагадившего в тапки хозяина, а теперь включив админресурс вернули. По кой хрен тогда в середине сезона он продлял контракт? Не было бы контракта, слова бы плохого никто бы не сказал.

    02.07.2025

  • rotkiv

    Человек вправе сам выбирать свой путь, он же выполнил свое обещание, привел команду к победе, какие к нему претензии

    01.07.2025

  • Dmitry Shtern

    Он именно что и сорвался Что значит "он ведь уже с ними был до Ярославля"? у нас что тренеры к клубам приписаны? и клуб приписки в любой момент может тренера себе вернуть? Притензия к Никитину только одна: подписание контракта в середине сезона на 2 года. Его же с пистолетом никто не заставлял подписывать? Сказал бы: нет, закончим сезон, тогда и обсудим новый контракт - все ок. Ушел бы после сезона по окончанию контракта в ЦСКА - вопросов бы не было. Но он подптсывает контракт до 2027 года, молчит в тряпочку, а потом сваливает. А клуб в это время в полной уверенности, что еще на два сезона тренер есть. Клуб же под него планирует трансферную политику и предсезонку. А тренер такой: "А я устал, я - ухожу". Вот в чем притензия к Никитину у ярославцев. И поэтому очень сухое прощание Локомотива с тренером.

    01.07.2025

  • MegaSmalex

    Пофиг что он ушел, главное как он это сделал и мотивировал. За это его и ху****ят.

    01.07.2025

  • bandradio

    Не, ну можно было бы понять болельщиков если он просто бы сорвался в ЦСКА. Но он ведь уже с ними был до Ярославля. Странная реакция.

    01.07.2025

  • bond1951

    дураков и неодекватов везде хватает откуда он к вам пришел забыли домой и вернулся .....

    01.07.2025

  • zg

    Ну так то реально,какие к нему вопросы?Человек КГ завоевал,4 года с командой,наверное имел право на желание сменить пмж.....

    01.07.2025

