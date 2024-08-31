Никитин: «Переход Григоренко на меньшие деньги в СКА? Это вопрос непосредственно к КХЛ»
Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» поделился мнением о неоднозначных сделках на рынке.
— «Локомотив» делает Григоренко солидное предложение, что-то не получается, стороны не договариваются, а потом Михаил подписывается на гораздо меньшие деньги в СКА. У всех возникают вопросы, а у вас?
— Я это знаю не только по ситуации с Григоренко, поскольку в такой реальности живу давно. Вопрос должен быть адресован не ко мне или даже другой команде, а непосредственно к лиге. Это сто процентов.
— Мы все хотим, чтобы конкуренция в лиге росла.
— К нам пришел Саня Радулов, и я сказал, что он может выиграть по правилам. Подчеркну это слово. Это тоже стимул.
Григоренко является воспитанником армейцев. В составе ЦСКА он провел 410 матчей и набрал 323 (150+173) очка. За это время нападающий трижды выиграл Кубок Гагарина (2019, 2022, 2023) и четыре раза стал чемпионом страны.
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