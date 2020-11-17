Никитин: «У «Локомотива» хорошее движение, довольны победой»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:1).

«Сегодня против нас играл очень хороший соперник. У «Локомотива» хорошее движение, довольны победой. Вовремя забили, поблагодарили ребят за игру. Если после каждого матча ставить только тех, кто забивал в прошлой игре, то сложно будет набирать состав. Не выбрасывать же на помойку тех, кто заслужил место в основе. Попов с начала сезона выходит в сочетании с молодыми хоккеистами. Разбирали соперника, были готовы, но чтобы дошло до конца, надо почувствовать это на себе. Артем Блажиевский после матча поехал на снимок, надеюсь, с ним все будет хорошо», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.