Никитин считает, что у ЦСКА достаточно времени восстановиться к серии против СКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к полуфинальной серии Кубка Гагарина против СКА.

— Мы не изучали глубину скамейки СКА, потому что сосредоточены на своей команде, — приводит слова Никитина официальный сайт клуба. — У нас у самих достаточная глубина. Но серия, конечно, покажет, случится может всякое.

— Какое сейчас физическое и моральное состояние игроков после семиматчевой серии? СКА в более экономном режиме сыграл раунд.

— У нас достаточно времени, чтобы восстановиться. Да, игры были тяжелыми, но ребята свое игровое время выдерживали. Какого-то перегруза не было. Кто сейчас в лучшем состоянии, только серия покажет. Мы уверены в себе, готовимся, готовились к этому весь сезон.

— Есть мнение, что ЦСКА — СКА — это противостояние двух систем. Кто-то считает, что команды похожи. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

— Двух людей похожих друг на друга не бывает. И команды априори разные, потому что они состоят из двадцати пяти человек. Сейчас с в современном хоккее только атакой или обороной выиграть невозможно, нужны обе стороны, качественно работать, качественно играть. Кто в этом компоненте будет лучше, тот будет иметь преимущество.

— Какие у вас ожидания от этой серии?

— Хороший соперник — отличная команда. Стадия высокая, любой хоккеист весь сезон работает именно для таких игр.

Серия ЦСКА — СКА начнется 2 апреля в Москве.