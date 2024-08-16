Никитин считает, что новое правило начисления очков в овертайме не даст тренерам рисковать
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на изменение правила начисления очков в овертайме при замене вратаря полевым игроком.
«Я понимаю Олега. Потому что есть команды, которые борются за плей-офф, и тем самым у них есть возможность набирать очки. Я, наверное, оставил бы такую возможность — кто хочет, пусть рискует, — цитирует Никитина ТАСС. — Мы же сами говорим, что должна быть креативность среди тех тренеров, кто хочет рисковать. И если идти по креативным лекалам, то есть креативные тренеры, которым вы запрещаете рисковать».
С сезона-2024/25 КХЛ, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение. Исключением станут только ситуации, когда вратарь заменяется по правилу «отложенного штрафа».
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