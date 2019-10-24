Никитин считает, что ЦСКА сделал недостаточно для победы над «Йокеритом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Йокерита» (0:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Армейцы прервали серию из семи побед.

— Мы сегодня недостаточно сделали для победы, особенно над такой хорошей и организованной командой как «Йокерит», — цитирует Никитина официальный сайт лиги. — Там опытные ребята, они знают, как играть в определённых ситуациях. У нас были какие-то моменты, но их оказалось недостаточно. После игры мы обратили внимание ребят на то, что нужно уметь перестраиваться в подобных ситуациях. Но сегодня «Йокерит» заслужил победить больше, чем мы.

Почему не смогли забить ни одного гола? А какая разница? Забросили бы одну, ничего бы не поменялось. Есть много нюансов, в которых мы проиграли — борьба за нейтральные шайбы, подборы, вторые подборы. Страсти не хватало. С такими командами это не проходит, в этом и проблема.

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