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Никитин рассказал о состоянии здоровья травмированного Сошникова

22:01
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии здоровья нападающего Никиты Сошникова, который получил травму в ходе серии со «Спартаком».

«Никита сказал, что лучше себя чувствует, велосипед начал крутить. Тенденция положительная, но когда он вернется, сложно сказать», — подчеркнул Никитин.

Во вторник, 9 марта, ЦСКА вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выиграв серию со «Спартаком» со счетом 4-0.

(Артур Хайруллин)

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