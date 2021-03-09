Никитин рассказал о состоянии здоровья травмированного Сошникова

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии здоровья нападающего Никиты Сошникова, который получил травму в ходе серии со «Спартаком».

«Никита сказал, что лучше себя чувствует, велосипед начал крутить. Тенденция положительная, но когда он вернется, сложно сказать», — подчеркнул Никитин.

Во вторник, 9 марта, ЦСКА вышел во второй раунд Кубка Гагарина, выиграв серию со «Спартаком» со счетом 4-0.

(Артур Хайруллин)