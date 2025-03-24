Никитин рассказал, давит ли на «Локомотив» звание фаворита Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, давит ли на команду звание фаворита Кубка Гагарина.

«Локомотив» сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ против нижегородского «Локомотива».

— На «Локомотив» давит звание главного фаворита?

— Такой награды, как «фаворит», просто не существует. Мы относимся к этому спокойно. Ребята повзрослели, прошли через это, стали опытнее, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Ярославцы с 102 очками стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» (71 очко) финишировало на восьмом месте в Западной конференции.

Серия между «Локомотивом» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Ярославле в четверг, 27 марта.