Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

24 марта, 18:39

Никитин рассказал, давит ли на «Локомотив» звание фаворита Кубка Гагарина

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос, давит ли на команду звание фаворита Кубка Гагарина.

«Локомотив» сыграет в первом раунде плей-офф КХЛ против нижегородского «Локомотива».

— На «Локомотив» давит звание главного фаворита?

— Такой награды, как «фаворит», просто не существует. Мы относимся к этому спокойно. Ребята повзрослели, прошли через это, стали опытнее, — цитирует Никитина пресс-служба КХЛ.

Ярославцы с 102 очками стали победителями регулярного чемпионата КХЛ. «Торпедо» (71 очко) финишировало на восьмом месте в Западной конференции.

Серия между «Локомотивом» и «Торпедо» в первом раунде Кубка Гагарина стартует в Ярославле в четверг, 27 марта.

Источник: КХЛ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Никитин
Кубок Гагарина
Читайте также
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Дмитриев отметил высокую вероятность согласия США с предложением Путина по ДСНВ
В ЕС призвали все стороны в Грузии воздержаться от насилия после выборов
Аналитик Меркурис отметил уважительное отношение Путина к другим лидерам
Матч ЦСКА — «Спартак» обошелся без судейского скандала благодаря видеоассистентам
Футболист «Ахмата» Ндонг обвинил Сперцяна в расистском оскорблении
Популярное видео
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Хмелевский в «Ак Барсе» / «Салават» — аутсайдер / старт сезона КХЛ
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Ткачев — о предсезонке с Разиным и встрече с «Авангардом»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Овечкин, Сергачев и Панарин — о «Матче года»
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
Просветов: сезон в ЦСКА и возвращение в НХЛ
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
Ларионов вместо Ротенберга / Никитин в ЦСКА / «Витязь»
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
Что будет с «Салаватом», будущее Ливо и Ремпала, трансферы Уфы
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
Как «Локомотив» победил «Трактор», что будет с финалистами
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Флорида» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Радулов научил нас биться до конца»
«Радулов научил нас биться до конца»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
«Локомотив» — чемпион? Почему «Трактор» плох в финале
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, первый раунд плей-офф: четвертьфиналы конференций
Ротенберг не набрал ни одного голоса в номинации «Лучший тренер сезона в КХЛ»
Воробьев заявил о готовности вернуться к работе после отставки из ЦСКА
Воробьев рассказал, что узнал об отставке из ЦСКА через агентов
Никитин — о поражении «Локомотива» от «Авангарда»: «Так начинать с такими соперниками непозволительно»
ЦСКА пора перестать считать себя непобедимым. Перестройка и завышенные амбиции не сочетаются
Игра команды растопила сердце эгоиста. Как «Сибирь» едва не вытащила безнадежную серию против Уфы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер «Металлурга» Разин: «Думаю, серия против «Авангарда» будет очень интересной»

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин перед серией с «Автомобилистом» рассказал о готовности команды к плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Ак Барс 12 6 6 13
7 Адмирал 11 5 6 12
8 Барыс 12 5 7 12
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 11 3 8 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 13 8 5 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 ЦСКА 12 6 6 13
6 Спартак 12 5 7 13
7 Динамо М 11 6 5 13
8 Северсталь 12 6 6 12
9 СКА 11 5 6 12
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 3 : 1
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 1 : 2 ОТ
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 1 : 4
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 3 : 2
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 3 : 1
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости