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Никитин рассказал, что преимущество своей площадки не будет иметь значения в финале Кубка Гагарина

13:55
Игорь Никитин. Фото ХК ЦСКА
Игорь Никитин. Фото ХК ЦСКА
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Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Игорь Никитин признался, что в финальной серии плей-офф КХЛ не будет иметь значения, играет ли команда дома или в гостях.

«Думаю, что уже на этой стадии без разницы, дома или в гостях начинать. Было много разных историй и закономерностей. Мы готовимся и понимаем, что против нас в любом случае будет играть сильная команда. ЦСКА никогда не выбирает соперника, это очень глупая затея для любой команды, мы в любом случае получим достойного соперника», — рассказал Никитин журналистам.

Первый матч финальной серии до четырех побед запланирован на 18 апреля. Отметим, ЦСКА как победитель регулярного чемпионата имеет преимущество своего льда во всех сериях плей-офф.

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