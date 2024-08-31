Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:30

Никитин: «Канадец Фрейз — это апгрейд Андронова. Он может многому научить нашу молодежь»

Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин в интервью «СЭ» раскрыл причины и значимость подписания канадского центрфорварда Байрона Фрейза.

— Не было желания вместо Байрона Фрейза подписать более разностороннего и созидательного центрфорварда?

— Этот переход состоялся из-за комплекса причин. Во-первых, на рынке ограниченный выбор. Десяти сильных кандидатов перед тобой на любой вкус нет. Во-вторых, я считаю, что у нас в команде достаточно креативных игроков. Имею в виду талантливую молодежь, которая к нам подтянулась. Она должна получить шанс. Но эти ребята будут играть только на позициях, где нет легионеров.

— Можно сказать, что в игровом плане Фрейз — апгрейд ушедшего в СКА Андронова?

— Можно и так рассуждать. Но потеря Сереги стала серьезной. Он был важной частью нашей команды. Даже по концовкам нескольких матчей на турнире в Омске было понятно, что значит его отсутствие. Умение играть в таких ситуациях не приходит сразу. Это процесс, который нам еще предстоит пройти. Например, сразу после разговора с вами будет собрание по этому поводу. Мы разберем моменты и объясним ребятам, что надо делать в следующий раз. Фрейз умеет играть на вбрасываниях и в ключевые моменты, но ему нужно время для адаптации. У него есть и лидерские качества. Он всегда был капитаном. Я по этому поводу разговаривал с Саней Елесиным. Когда он ездил в Северную Америку, то пересекался с Байроном и отзывался о нем как настоящем лидере. У такого игрока наша молодежь может многому научиться на живом примере.

«Локомотив» подписал контракт с Фрейзом сроком на один год. Последние два сезона 33-летний центрфорвард провел в системе «Вегаса».

В сезоне-2023/24 канадец сыграл 53 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Хендерсон Сильвер Найтс» и набрал 31 (13+18) очко. За «Вегас» в этом же сезоне канадец набрал 1 (0+1) очко в 16 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Игорь Никитин. «Радулова не надо держать в узде». Интервью главного тренера «Локомотива»

Байрон Фрейз
Хоккей
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
0
Читайте также
В Казани прошло шоу Алины Загитовой
Биография Алены Косторной: жизнь и карьера чемпионки Европы, перешедшей в парное катание
Полиция задержала напавших на свадебный автобус в Подмосковье
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
Военные РФ взяли под контроль населенный пункт Кирово в ДНР
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
Популярное видео
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости