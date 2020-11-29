Никитин прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Автомобилистом»
03:21
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:1).
«Первый период начали неважно, нахватали удалений. Спецбригада меньшинства дала положительный импульс команде. После перерыва был ключевой период, все четыре звена смогли планомерно сыграть. В третьем периоде сыграли по счету», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
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