Никитин прокомментировал разгромную победу ЦСКА над «Автомобилистом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:1).

«Первый период начали неважно, нахватали удалений. Спецбригада меньшинства дала положительный импульс команде. После перерыва был ключевой период, все четыре звена смогли планомерно сыграть. В третьем периоде сыграли по счету», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.