Никитин прокомментировал поражение от СКА в третьем овертайме
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат пятого матча финала плей-офф Западной конференции против СКА (2:3 3ОТ, 3-2).
— Что пошло не так в середине второго периода?
— Там сначала потеря была, а при второй шайбе — недоработка в обороне. Такое случается, хоккей состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, — цитирует тренера сайт СКА.
— Кроме звена Шалунова вы перекроили все тройки. Довольны новыми сочетаниями?
— Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. А дальше дергать постоянно не было никакого смысла.
— Они продолжат послезавтра так же?
— Посмотрим. Времени еще достаточно, сейчас не готов ответить.
— При победной шайбе СКА была очевидная, грубая ошибка. Усталость?
— Естественно. Ошибки в основном на усталости и происходят.
— Когда поняли, что матч будет долгим, как планировали играть, чтобы излишне не тратить силы?
— Почти две встречи ребята сыграли, они же не могут работать, как компьютеры. Особенно голову им не забивали — мы же весь год тренируем эти вещи, они все знают.
— Что ЦСКА потерял в этих двух матчах, раз начал проигрывать?
— В прошлой встрече мы сыграли не с полной концентрацией. А сегодня не реализовали свои возможности, а СКА реализовал.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/tsska-ska-match-piatyi-priess-konfierientsiia-2/
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