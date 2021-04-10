Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь / результаты Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Никитин прокомментировал поражение от СКА в третьем овертайме

22:46
Игорь Никитин и Максим Шалунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Никитин и Максим Шалунов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат пятого матча финала плей-офф Западной конференции против СКА (2:3 3ОТ, 3-2).

10&nbsp;апреля. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; СКА&nbsp;&mdash; 2:3 3ОТ. Игорь Ожиганов и&nbsp;Василий Подколзин.СКА в двух шагах от повторения величайшего камбэка, который сделал 6 лет назад. 19-летний форвард забил в 3-м овертайме

— Что пошло не так в середине второго периода?

— Там сначала потеря была, а при второй шайбе — недоработка в обороне. Такое случается, хоккей состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, — цитирует тренера сайт СКА.

— Кроме звена Шалунова вы перекроили все тройки. Довольны новыми сочетаниями?

— Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. А дальше дергать постоянно не было никакого смысла.

— Они продолжат послезавтра так же?

— Посмотрим. Времени еще достаточно, сейчас не готов ответить.

— При победной шайбе СКА была очевидная, грубая ошибка. Усталость?

— Естественно. Ошибки в основном на усталости и происходят.

— Когда поняли, что матч будет долгим, как планировали играть, чтобы излишне не тратить силы?

— Почти две встречи ребята сыграли, они же не могут работать, как компьютеры. Особенно голову им не забивали — мы же весь год тренируем эти вещи, они все знают.

— Что ЦСКА потерял в этих двух матчах, раз начал проигрывать?

— В прошлой встрече мы сыграли не с полной концентрацией. А сегодня не реализовали свои возможности, а СКА реализовал.

Дополнительная информация:

https://www.ska.ru/news/view/tsska-ska-match-piatyi-priess-konfierientsiia-2/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: ЦСКА — СКА и «Ак Барс» — «Авангард» в финалах конференций КХЛ




Загрузка...