Никитин прокомментировал поражение от СКА в третьем овертайме

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат пятого матча финала плей-офф Западной конференции против СКА (2:3 3ОТ, 3-2).

— Что пошло не так в середине второго периода?

— Там сначала потеря была, а при второй шайбе — недоработка в обороне. Такое случается, хоккей состоит из ошибок. Сегодня нас за эти ошибки наказали, — цитирует тренера сайт СКА.

— Кроме звена Шалунова вы перекроили все тройки. Довольны новыми сочетаниями?

— Мы проигрывали, нужно было немного встряхнуть команду. А дальше дергать постоянно не было никакого смысла.

— Они продолжат послезавтра так же?

— Посмотрим. Времени еще достаточно, сейчас не готов ответить.

— При победной шайбе СКА была очевидная, грубая ошибка. Усталость?

— Естественно. Ошибки в основном на усталости и происходят.

— Когда поняли, что матч будет долгим, как планировали играть, чтобы излишне не тратить силы?

— Почти две встречи ребята сыграли, они же не могут работать, как компьютеры. Особенно голову им не забивали — мы же весь год тренируем эти вещи, они все знают.

— Что ЦСКА потерял в этих двух матчах, раз начал проигрывать?

— В прошлой встрече мы сыграли не с полной концентрацией. А сегодня не реализовали свои возможности, а СКА реализовал.