Никитин — о «Локомотиве» в финале Кубка Гагарина: «Мы вернулись туда, где закончили»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-1).
«Несмотря на итоговый счет в серии, все матчи были очень ровные и по ощущениям, и по статистике. Уфа — классная команда, тренерский штаб здорово сработал. Мы после первой игры поняли, кто против нас играет. Парни — молодчики, перестроились, это позволило нам выиграть серию.
Финал? Мы вернулись туда, где закончили. То, что было до этого, ничего не будет стоить. Сурин? Мне посчастливилось работать с Капризовым, поэтому мне есть, с кем сравнивать. Про Сурина пока буду молчать. Мы рады.
Как бы мы ни пытались донести, что Уфа — третья команда регулярки, и это неслучайно... Мы как тренеры понимаем, за счет чего они добиваются такого результата. Здорово, что парни после первой игры смогли прийти в себя», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Нефтехимик
|27
|15
|12
|31
|5
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|6
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|26
|7
|19
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|26
|17
|9
|34
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|25
|11
|14
|28
|8
|ЦСКА
|26
|12
|14
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|16.11
|10:00
|Амур – Адмирал
|- : -
|16.11
|14:00
|Трактор – Автомобилист
|- : -
|16.11
|16:00
|Лада – Нефтехимик
|- : -
|16.11
|17:00
|СКА – Металлург Мг
|- : -
|16.11
|17:00
|Торпедо НН – Авангард
|- : -
|16.11
|17:00
|Ак Барс – Динамо Мн
|- : -
|16.11
|17:00
|Северсталь – ЦСКА
|- : -