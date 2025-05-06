Хоккей
6 мая, 00:28

Никитин — о «Локомотиве» в финале Кубка Гагарина: «Мы вернулись туда, где закончили»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги полуфинальной серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева» (4-1).

«Несмотря на итоговый счет в серии, все матчи были очень ровные и по ощущениям, и по статистике. Уфа — классная команда, тренерский штаб здорово сработал. Мы после первой игры поняли, кто против нас играет. Парни — молодчики, перестроились, это позволило нам выиграть серию.

Финал? Мы вернулись туда, где закончили. То, что было до этого, ничего не будет стоить. Сурин? Мне посчастливилось работать с Капризовым, поэтому мне есть, с кем сравнивать. Про Сурина пока буду молчать. Мы рады.

Как бы мы ни пытались донести, что Уфа — третья команда регулярки, и это неслучайно... Мы как тренеры понимаем, за счет чего они добиваются такого результата. Здорово, что парни после первой игры смогли прийти в себя», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

Ярославская команда выиграла полуфинальную серию со счетом 4-1 и второй год подряд вышла в финал Кубка Гагарина.

Игорь Никитин
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
Панин — о «Салавате» в плей-офф: «Пацаны просто красавцы, горд за них»

Сурин: «Не знаю, откуда у нас химия с Радуловым. Может, чем-то похожи»
