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Сегодня, 00:55

Никитин — о победе над «Динамо»: «Я надеюсь, это поучительная игра для «Локомотива»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3 Б).

«Я надеюсь, это поучительная игра для нас. Понятно, мы такие же люди как все остальные, нам свойственно заблуждаться. Но, надеюсь, что соперники нам все показали. Конечно, против нас играла серьезная команда. Глупо было надеяться, что так будет продолжаться. Они нас наказали за те непозволительные и пижонские поступки, что мы себе позволили. Все увидели ошибку Радулова, но на льду находится целая пятерка. Там и предыдущая пятерка многое для ошибки сделала. К тому же защитники у нас подключились к атаке. Видимо, они настолько Сане доверяют. Защитники посчитали, что Гусев не тот парень, который может за такое наказать. Все увидели только Саню Радулова. Мы видим это глубже», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Динамо» проиграло первый матч за последние четыре встречи. Команда Алексея Кудашова набрала 20 очков в 18 играх и занимает седьмое место в Западной конференции. «Локомотив» (32 балла после 19 матчей) продолжает лидировать в турнирной таблице.

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
Игорь Никитин
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