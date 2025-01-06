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Сегодня, 05:22

Никитин — о матче с ЦСКА: «Локомотив» хорошо играл и заслуженно победил»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).

«Мы хорошо играли и заслуженно победили. В прошлых матчах ЦСКА лучше играл и побеждал. Все по заслугам. Пропущенные смены Ульева — это процесс воспитания, доверия. В третьем периоде он не выходил, поскольку ход матча диктовал такие условия. Радует, что мы справились в три пары защитников. Здесь вопрос не в ошибке Ульева, а в том, как он анализирует. Надеюсь, он сможет переварить эти ситуации. В большом хоккее за это наказывают. Но учатся в основном именно на своих ошибках», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.

«Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции с 68 очками после 43 матчей. ЦСКА (57 баллов в 41 игре) идет вторым.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Никитин
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 43 33 10 68
2 ЦСКА 41 25 16 57
3 Спартак 39 25 14 55
4 СКА 41 25 16 54
5 Динамо М 42 25 17 53
6 Динамо Мн 41 23 18 51
7 Северсталь 41 25 16 50
8 Торпедо 40 17 23 42
9 Куньлунь РС 41 17 24 38
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5 Автомобилист 40 21 19 48
6 Адмирал 41 18 23 42
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9 Лада 39 16 23 37
10 Нефтехимик 41 13 28 37
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