Никитин — о матче с ЦСКА: «Локомотив» хорошо играл и заслуженно победил»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:1).
«Мы хорошо играли и заслуженно победили. В прошлых матчах ЦСКА лучше играл и побеждал. Все по заслугам. Пропущенные смены Ульева — это процесс воспитания, доверия. В третьем периоде он не выходил, поскольку ход матча диктовал такие условия. Радует, что мы справились в три пары защитников. Здесь вопрос не в ошибке Ульева, а в том, как он анализирует. Надеюсь, он сможет переварить эти ситуации. В большом хоккее за это наказывают. Но учатся в основном именно на своих ошибках», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» продолжает лидировать в Западной конференции с 68 очками после 43 матчей. ЦСКА (57 баллов в 41 игре) идет вторым.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|43
|33
|10
|68
|2
|ЦСКА
|41
|25
|16
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|41
|25
|16
|54
|5
|Динамо М
|42
|25
|17
|53
|6
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|41
|16
|25
|37
|11
|Сочи
|40
|12
|28
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
|6.01
|17:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|6.01
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|6.01
|17:00
|
Ак Барс – Авангард
|- : -