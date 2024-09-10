Никитин — о победе над СКА: «С такой играющей командой в сезоне «Локомотив» еще не встречался»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:0).
!Тяжелая игра, хороший соперник. С такой играющей командой в сезоне мы еще не встречались. Нужно было не только в движении не уступить, но и в игровитости. Молодцы, что характер проявили характер в третьем периоде. Состояние Иванова? Жора сказал, что все нормально.
Мы должны ставить командные интересы выше личных амбиций. У каждого по-своему это проявляется. В этом матче среагировали неправильно. С другой стороны, те ребята, которые в меньшинстве пластались, дали шанс другим ошибиться. Хоккей — игра ошибок. Правильная реакция на эти ошибки у нас была", — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» одержал 3-ю победу подряд на старте сезона и с 6 очками лидирует в турнирной таблице Западной конференции. СКА (3 балла) опустился на 6-ю позицию.
В следующем матче питерцы сыграют против «Трактора», а ярославская команда встретится с «Куньлунем».
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