Никитин — о победе над «Ладой»: «Локомотиву» нужно расти, взрослеть»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Лады» (2:1).
«Игра складывалась по первому периоду гладко, это нас успокоило. Мы 20 бросков против «Куньлуня» неправильно оценили. Там шесть забили, тут, видимо, 15 должны были забить. Нам нужно расти, взрослеть. Жизнь — такая штука, за все нужно платить. Мы не оценили те шесть шайб «Куньлуню», — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ.
«Локомотив» одержал пять побед в шести матчах сезона. Команда Игоря Никитина набрала 10 очков и вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 5 баллами после шести игр располагается на 8-й позиции на «Востоке».
В следующем матче клуб из Ярославля встретится с «Салаватом Юлаевым». Команда из Тольятти сыграет с «Автомобилистом».
|Восточная конференция
|И
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|1
|Нефтехимик
|6
|4
|2
|8
|2
|Сал. Юлаев
|5
|4
|1
|8
|3
|Трактор
|5
|3
|2
|7
|4
|Автомобилист
|6
|3
|3
|7
|5
|Авангард
|6
|3
|3
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|3
|6
|7
|Адмирал
|4
|2
|2
|5
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Амур
|5
|2
|3
|4
|10
|Ак Барс
|4
|2
|2
|4
|11
|Барыс
|5
|1
|4
|3
|12
|Металлург Мг
|6
|1
|5
|2
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|6
|5
|1
|10
|2
|Спартак
|5
|4
|1
|9
|3
|Северсталь
|6
|4
|2
|8
|4
|ЦСКА
|6
|3
|3
|7
|5
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|6
|6
|Куньлунь РС
|6
|3
|3
|6
|7
|СКА
|5
|2
|3
|5
|8
|Торпедо
|6
|2
|4
|5
|9
|Витязь
|5
|2
|3
|4
|10
|Динамо М
|6
|2
|4
|4
|11
|Сочи
|4
|2
|2
|4
|18.09
|19:00
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Северсталь – Торпедо
|- : -